Travolta da camion rifiuti alla stazione di servizio, donna morta nel sassarese - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Nuova tragedia sulle strade della Sardegna, una donna è morta travolta da un camion nel Sassarese. L'incidente è avvenuto all'interno di una stazione di servizio Q8 di Sorso. A investirla è stato un camion per la raccolta dei rifiuti impegnato in una manovra all'interno del rifornitore. La donna è stata travolta e per lei non c'è stato niente da fare.

Proprio ieri alle porte di Cagliari un meccanico 57enne era morto travolto da un camion su cui stava eseguendo una riparazione. Nella stazione di servizio di via Cottoni a Sorso sono intervenute due ambulanze del 118, vigili del fuoco, Polizia locale e carabinieri.