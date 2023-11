Trasporto stradale pesante, Snam accelera sulla sostenibilità - Tuttoggi.info

VERONA (ITALPRESS) – Snam partecipa a Oil&NonOil, uno degli appuntamenti fieristici più importanti in Italia per gli operatori della filiera distributiva dei carburanti, in programma a Verona fino all’1 dicembre.Lo fa attraverso due realtà, Greenture e Cubogas, che offrono soluzioni infrastrutturali e tecnologiche che consentano la decarbonizzazione di alcune forme di mobilità caratterizzate da notevoli impatti ambientali, come quella del trasporto pesante stradale.

