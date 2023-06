Il 90 per cento del totale delle merci nel mondo transita via mare. Questo dato dà l’idea dell’importanza del settore del trasporto marittimo per l’economia. Un comparto che in Italia chiede più semplificazione. Ne ha parlato Mario Mattioli, presidente della Confederazione Italiana Armatori, in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

