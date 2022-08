Trasporto animali vivi, 8 multe della Polizia | Controlli su cavalli per gare ippiche - Tuttoggi

Controlli su cavalli

Nei prossimi giorni si disputeranno, nelle vicinanze della provincia di Terni, diverse gare ippiche e proprio in considerazione dei relativi e numerosi spostamenti in regione , i controlli interesseranno maggiormente la specie equide ; il personale dell’ASL UMBRIA 2 di Terni-servizio veterinario I.A.P.Z. ( Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecnica)- ha già redatto la “check list” utile in ogni controllo che sarà effettuato , inoltre svolgerà ulteriori accertamenti di propria competenza per il rilevamento di eventuali specifiche sanzioni veterinarie.

Nelle settimane a venire in seno ad una precisa programmazione dei controlli che saranno effettuati dalla Polizia Stradale di Terni, continuerà a restare alta l’attenzione ai mezzi che trasportano animali vivi.