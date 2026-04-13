Trasporto aereo in crescita a febbraio, ma pesano le tensioni - Tuttoggi.info

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Trasporto aereo in crescita a febbraio, ma pesano le tensioni

ItalPress

Trasporto aereo in crescita a febbraio, ma pesano le tensioni

Lun, 13/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Il mese di febbraio 2026 si è distinto per una forte crescita del traffico aereo, che conferma la solidità del settore, lasciando, però, intravedere le conseguenze legate allo scenario geopolitico internazionale. I dati più recenti dell’International Air Transport Association evidenziano un aumento della domanda di passeggeri del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’espansione si è sviluppata su due direttrici: da un lato il traffico domestico, cresciuto del 6,3%, dall’altro quello internazionale, in aumento del 5,9%. Tuttavia, il contesto globale introduce elementi di incertezza. Il conflitto in Medio Oriente sta già influenzando il settore, con un aumento significativo del costo del carburante e una conseguente pressione sui margini delle compagnie. Le ripercussioni sono concrete: biglietti più cari per i passeggeri e continue revisioni operative per le aziende. Anche le prospettive di crescita sono state ridimensionate, con le stime per marzo riviste al 3,3%.
gsl

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