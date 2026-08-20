Trasporti, negli Usa importazioni di container in crescita - Tuttoggi.info

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Trasporti, negli Usa importazioni di container in crescita

ItalPress

Trasporti, negli Usa importazioni di container in crescita

Gio, 20/08/2026 - 18:02

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ROMA (ITALPRESS) – Secondo il Global Shipping Report di luglio di Descartes Systems Group, le importazioni statunitensi di container sono aumentate del 4,5 per cento a luglio rispetto a giugno, raggiungendo 2,51 milioni di TEU (unità equivalenti a venti piedi), in concomitanza con l’accelerazione della tradizionale stagione di punta delle spedizioni. Il totale di 2.508.310 TEU registrato a luglio ha segnato un aumento stagionale dei volumi di merci in entrata. L’incremento rispetto al mese precedente è in linea con l’andamento osservato a luglio in ciascuno degli ultimi 10 anni. Le importazioni dai 10 principali paesi di origine sono aumentate del 4,9 per cento rispetto a giugno, con un incremento di 83.706 TEU. La Cina ha rappresentato la quota maggiore di tale aumento, con volumi in crescita del 7,2 per cento, raggiungendo il livello mensile più alto da luglio 2025. Tra gli altri principali mercati di origine che hanno registrato aumenti a luglio figurano Hong Kong, Germania, Giappone, Corea del Sud e India. L’incremento generalizzato indica un flusso stagionale di merci più consistente proveniente dai principali mercati di approvvigionamento asiatici ed europei.
/gtr

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