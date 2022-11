Trasimeno, Unione dei Comuni si "racconta" con nuovo portale turistico, app e totem interattivo - Tuttoggi

Il perno delle novità è rappresentato dal portale www.trasimenoapp.com, con il quale si interfacciano il totem interattivo e l’omonima applicazione. Curato dall’Assessorato al Turismo e dal Servizio Turistico Associato dei Comuni del Trasimeno, Trasimeno App ha lo scopo di fornire un’informazione integrata e costantemente aggiornata su servizi, eventi, attività, e news degli 8 Comuni del Trasimeno. Un contenitore di informazioni raccolte nelle sezioni ‘Cosa vedere’, ‘Cosa fare’, ‘Mappe e percorsi’, ‘Mobilità’, ‘Eventi e manifestazioni’, ‘News’, ‘Enogastronomia’, ‘Numeri utili ed informazioni’.

La necessità di provvedere con maggior efficacia ed efficienza alla comunicazione di notizie ed informazioni di tipo turistico e di pubblica utilità, fruibili h24, ha spinto l’Ente a dotarsi anche di una nuova tecnologia multimediale attraverso l’installazione di un totem interattivo, una sorta di progetto pilota per tutto il territorio, collocato presso i locali del nuovo Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica del Trasimeno in Piazza Mazzini, Il totem fornisce infatti in tempo reale notizie utili in merito a manifestazioni, eventi culturali, informazioni di pubblica utilità, proposte di itinerari ed iniziative della zona, orari del trasporto pubblico, nonché le informazioni di carattere turistico-culturale dell’intero Trasimeno.

Tra le novità illustrate dal presidente Burico vi è poi il nuovo progetto di comunicazione strategica e integrata, attraverso l’utilizzo dei social media, al fine di promuovere la destinazione turistica Trasimeno ed i suoi principali eventi previsti nel periodo dicembre 2022 – dicembre 2023.

Ad oggi l’Unione conta 24 unità, di cui 18 dipendenti diretti e 6 in comando dai Comuni. Il segretario generale è Francesco Grilli, mentre i responsabili d’area sono: Mara Castrini (Area finanziaria e personale), Alessandra Todini (sociale), Alessandro Banti (Area tecnica e demanio), Stefano Merlini (Ispettore di porto), Francesca Corgna (turismo). “A livello amministrativo – ha dichiarato il vicepresidente della Provincia di Perugia Cristian Betti – la nascita dell’Unione dei Comuni del Trasimeno è stato un evento epocale. E’ stata imboccata la strada giusta; grazie agli amministratori che ci hanno creduto”.