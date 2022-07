“Trasimeno, terra del gusto e dell’arte”, successo per la prima edizione

Successo per la prima edizione dell’evento organizzato dal GAL Trasimeno-Orvietano in collaborazione con i consorzi turistici dell’area

Successo per la prima edizione dell’evento “Trasimeno terra del gusto e dell’arte”, organizzato dal GAL Trasimeno-Orvietano in collaborazione con i consorzi turistici dell’area ed in particolare con il supporto organizzativo di URAT e il sostegno di Fondazione Cotarella.

Tutti i singoli eventi sold out, riconoscimenti da pubblico e istituzioni, forte radicamento con il territorio: il bilancio sia della sezione incentrata sull’arte, con la serie di iniziative che ha voluto anticipare un assaggio degli eventi programmati nel 2023 in occasione dei 500 anni dalla morte di Perugino e Signorelli, sia di quella dedicata al gusto con i vini del Trasimeno abbinati ai cibi di pregio del territorio è stato decisamente positivo, tanto da offrire un valido assist a quell’“Experience Trasimeno” che nei mesi di luglio e agosto costituirà un’ottima opportunità per godere di una serie di appuntamenti con i pic-nic sotto le stelle (mettendo vino e cibo a confronto), in collaborazione con il Consorzio dei Vini del Trasimeno e la Strada dei Vini del Trasimeno.