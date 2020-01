"Trasimeno: quanto conosci il tuo lago?", se ne parla domani a Castiglione - Tuttoggi

“Trasimeno: quanto conosci il tuo lago?” è il titolo di un convegno che si terrà a Castiglione del Lago nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna venerdì 3 gennaio 2020.

Una giornata di lavori dedicata al quarto lago italiano, tra analisi delle criticità e prospettive per il futuro.

A partire dalle 9:30, tre interventi tecnico-scientifici sulle oscillazioni storiche del lago, sul modello idrologico e sul sistema idraulico. Nel pomeriggio dalle 17:30 una tavola rotonda per aprire un confronto tra istituzioni e cittadini: una grande e utile occasione per affrontare, in modo diretto e concreto, temi sensibili e ancora irrisolti e per attirare l’attenzione sui problemi del lago, iniziando un percorso verso la loro soluzione.

La mattinata si aprirà con il saluto istituzionale del sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, e l’introduzione del geologo Miriano Scorpioni. Seguiranno tre interventi di carattere tecnico-scientifico, tenuti da altrettanti esperti: “L’insediamento umano e le oscillazioni di livello del lago Trasimeno”, a cura del dott. Ermanno Gambini; poi “Un modello idrologico per il lago Trasimeno” a cura del prof. Walter Dragoni; infine “Le opere di regolazione degli afflussi e deflussi del lago Trasimeno” a cura del prof. Piergiorgio Manciola.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17:30 sarà organizzata una tavola rotonda da titolo “Trasimeno, quale futuro?” finalizzata ad aprire un confronto e un dibattito tra istituzioni e cittadini su alcuni temi sensibili legati al Trasimeno e ancora irrisolti. Sono chiamati ad ascoltare e intervenire parlamentari, consiglieri regionali e sindaci: gli interventi sono aperti anche alla cittadinanza.