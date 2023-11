Trasimeno per tutti, pubblicati altri 2 avvisi pubblici per tirocini e creazione di imprese sociali - Tuttoggi.info

Sono attivi due avvisi pubblici “per la manifestazione di interesse ad ospitare tirocini extracurriculari riservati a persone con disabilità nel settore turistico del Lago Trasimeno” e “per la creazione di imprese sociali innovative nel settore del turismo accessibile nell’area del Trasimeno”. I bandi, con scadenza primo dicembre, sono stati pubblicati da Felcos Umbria (Associazione di comuni per lo sviluppo sostenibile) nell’ambito del progetto “Trasimeno per Tutti”, volto allo sviluppo di un sistema turistico accessibile ed inclusivo del comprensorio del Lago Trasimeno e realizzato dall’Assessorato al Turismo della Regione Umbria in partenariato con Felcos Umbria, Sviluppumbria e Anci Umbria, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la disabilità.

L’“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad ospitare tirocini extracurriculari riservati a persone con disabilità nel settore turistico del Lago Trasimeno” ha come obiettivo la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di tutti gli interessati ad attivare tirocini extracurriculari in qualità di soggetti ospitanti, finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Secondo quanto previsto dall’avviso possono partecipare: i Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Trasimeno; l’Unione dei Comuni del Trasimeno; gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, cooperative e loro consorzi, nonché da Ets (Enti del terzo settore) operanti ed attivi nel sistema turistico locale del territorio dei Comuni dell’Unione del Trasimeno.

Il secondo è l’“Avviso per la creazione di imprese sociali innovative nel settore del turismo accessibile nell’area del Trasimeno” e intende raccogliere l’interesse e le candidature di singole persone o gruppi informali di persone a partecipare ad un percorso di formazione e accompagnamento per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative nel settore del turismo accessibile, orientato a favorire l’occupazione di persone con disabilità e la creazione di una Impresa sociale in grado di offrire nuovi prodotti e servizi nell’ambito del turismo per tutti nell’intero comprensorio del Trasimeno. L’avviso è, quindi, rivolto a singole persone o gruppi informali, composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone, che intendono costituire un’impresa sociale sul turismo per tutti e che, laddove selezionati come beneficiari del contributo, si impegnino a costituire una nuova impresa sociale con sede legale e operativa nell’ambito del territorio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Le candidature a Trasimeno per tutti potranno essere presentate entro il 1° dicembre 2023, all’indirizzo felcos.umbria@pec.felcos.it.

Tutta la documentazione può essere scaricata dal sito di FELCOS Umbria ai seguenti link:

1) AVVISO SOGGETTI OSPITANTI TIROCINI EXTRA CURRICULARI

2) AVVISO IMPRESE SOCIALI

Riguardo contenuti degli avvisi, termini e modalità di presentazione delle domande, è possibile richiedere informazioni e/o chiarimenti scrivendo una mail all’indirizzo: amministrazione@felcos.it.