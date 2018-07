Trasimeno, in fiamme annesso agricolo di due abitazioni

Intorno alle ore 16.10 tre squadre provenienti rispettivamente dalla centrale, città della Pieve e Castiglione del Lago, sono intervenute a Moiano per un incendio che ha interessato un annesso agricolo di due abitazioni. L’intervento è in fase di ultimazione. Al momento non è possibile avere notizie certe sulle cause che hanno innescato il rogo e sull’entità dei danni causati dalle fiamme. Non ci sarebbero comunque persone rimaste ferite. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti i Carabinieri che indagano sul caso.

Stampa