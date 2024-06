Trasimeno Fitness Festival compie 10 anni: spazio a yoga e crossfit

La presentazione dell'evento in Provincia insieme alla consigliera regionale Simona Meloni e alla consigliera provinciale Erika Borghesi.

Compie dieci anni il “Trasimeno Fitness Festival”, la kermesse dedicata al fitness e alle buone pratiche di salute, che attira sulle rive del Trasimeno centinaia di appassionati e di sportivi pronti per cimentarsi in nuove attività, aggiornarsi o semplicemente trascorrere del tempo all’aria aperta. L’appuntamento è per il 14, 15 e 16 giugno a Castiglione del Lago. Il calendario degli eventi è stato presentato presso la Sala Pagliacci della Provincia di Perugia, alla presenza dell’organizzatore e ideatore dell’evento, Diego Fossati, della dottoressa Lucia Filippucci, della consigliera regionale Simona Meloni e della consigliera provinciale Erika Borghesi.

La presentazione

“Siamo molto contenti – ha detto Fossati – di poter tagliare il traguardo del decimo anno per un evento nato per promuovere lo sport come mezzo per uno stile di vita sano e rivolto a tutti, dai bambini fino alla terza età”. La consigliera regionale Meloni e la consigliera provinciale Borghesi hanno ribadito come il Trasimeno si presti a questo genere di eventi, essendo una “palestra a cielo aperto”. “L’importanza dello sport e dell’attività fisica – hanno detto Meloni e Borghesi – è palese e abbassa infatti il rischio di malattie e quindi riduce la pressione sul sistema sanitario. Incrementare e diffondere queste pratiche con il Trasimeno fitness festival è dunque fondamentale ed è importante anche che questo evento cresca, aggiungendo una terza giornata, e una parte dedicata alla formazione”. Sottolineato il fatto che Castiglione del Lago sia stato premiato come ‘Comune europeo dello sport 2022’ e che sia in corsa, insieme a Passignano e a Corciano, per il riconoscimento di Comunità europea dello sport 2026.

Il Trasimeno Fitness Festival

Il Trasimeno Fitness Festival 2024 sarà strutturato in tre aree: il ‘palco Fitness’ con i migliori presenter di livello internazionale, una zona olistica con un focus particolare anche sullo yoga e un’area crossfit, dove il 16 sarà organizzata una gara che vedrà oltre 80 iscritti. Non mancheranno poi attività di formazione nel marketing per titolari di palestre e un convegno dal titolo ‘Sport è salute’, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia.