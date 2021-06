Trasimeno, fino a luglio i medici ospedalieri per il 118, poi il concorso

Sistema dei 118 e carenza di personale: commissione tecnica per superare l'estate, in attesa del nuovo Piano sanitario | Torna l'elisoccorso

Grazie alla collaborazione con l’Azienda ospedaliera di Perugia saranno garantiti i medici per gli interventi delle autoambulanze del 118 al Trasimeno. I dirigenti della centrale operativa hanno infatti previsto turni aggiuntivi fino a luglio. Considerando che per metà luglio dovrebbero essere concluse le procedure concorsuali per il reperimento di nuovi medici. Non ci saranno quindi spostamenti delle guardie mediche nelle ore notturne, come era stato paventato.

Questo, in un contesto che vede la Regione Umbria in difficoltà nel reperimento di personale per la riorganizzazione dei servizi del 118. “Ma un problema non solo dell’Umbria, ma di tutta Italia” afferma l’assessore Luca Coletto.

Intanto in Umbria è stata attivata una commissione tecnica affinché venga garantito adeguatamente il servizio del 118 per tutta l’estate. In attesa che poi la nuova quadra venga trovata con il nuovo Piano sannitario.

Intanto torna in Umbria torna la piena disponibilità dell’elisoccorso, che in precedenza era condiviso con le Marche.