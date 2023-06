Trasimeno, crisi climatica e cura del territorio: incontro con l'ex ministro Costa - Tuttoggi.info

"Ambiente Trasimeno" al centro dell'incontro in programma giovedì 29 giugno alla Sala delle Conferenze di Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago

Prosegue a pieno ritmo l’attività politica programmatoria avviata dall’associazione “Progetto Democratico” nel mese scorso. Dopo la riuscitissima iniziativa “Sanità pubblica un bene da difendere” è in programma per giovedì 29 giugno alle ore 17 presso la Sala delle Conferenze di Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago, un secondo incontro dal titolo “L’ambiente Trasimeno: crisi climatica prevenzione e cura del territorio”.

“Progetto Democratico” è un soggetto politico che da oltre 14 anni considera l’ambiente come uno degli elementi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, una forma nuova di promozione. «Dopo la sanità l’ambiente – spiegano da Progetto Democratico – coscienti che salute e qualità dell’ambiente in cui viviamo, sono strettamente legati fra loro.

All’incontro interverrà l’on. Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati ed ex Ministro Ambiente Tutela Territorio e Mare nei due governi guidati da Giuseppe Conte. Sergio Costa è Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri, docente nelle scuole di formazione del Corpo Forestale dello Stato e dell’Arma dei Carabinieri ed è stato referente investigazioni “Ecomafia” presso la Direzione Nazionale Antimafia. Hanno assicurato la presenza e il proprio contributo l’arch. Mauro Marinelli, Responsabile Area Governo del Territorio Comune di Castiglione del Lago e l’ing. Maurizio Zara Presidente Legambiente Umbria.

«Una questione, quella dei cambiamenti climatici, che contiene in sé, la necessità di adottare profonde trasformazioni alle quali dobbiamo far fronte per non stravolgere le condizioni economiche, sociali e culturali della nostra vita quotidiana. Da qui la riflessione, coordinata da Rosella Paradisi, di più ampio respiro per analizzare e trovare soluzioni nel contesto economico e geopolitico in cui viviamo attraverso l’avvio di una vera transizione energetica e una fattiva economia circolare».