Trasimeno Bike e Trasimeno Bike Park, eventi dedicati a bici e ciclisti - Tuttoggi

Trasimeno Bike e Trasimeno Bike Park, l'evento per bici e ciclisti e il progetto per un'esperienza in bici unica

Giovedì 20 ottobre a Perugia, alle ore 11 nella sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Trasimeno Bike Days” e del progetto “Trasimeno Bike Park”.

Trasimeno Bike

Dal 21 al 23 ottobre tra dolci rive lacustri e splendide colline arriva la prima edizione di “Trasimeno Bike Days”, la tre giorni dedicata alla bici e ai ciclisti con percorsi ed esperienze per tutte le discipline ciclistiche del momento: bici da strada, cross country, enduro, gravel, cicloturismo e ciclostorica (iscrizioni sul sito www.trasimenobike.it).