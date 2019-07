Trasimeno, avviato percorso di rafforzamento dell’Unione dei Comuni

share

Con l’incontro che si è tenuto a Palazzo Baldeschi di Paciano tra il presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli e i sindaci lacustri è stato avviato il percorso di rafforzamento dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

L’incontro di fatto apre una nuova fase di confronto tra la massima istituzione regionale e le Amministrazioni locali sul funzionamento di questo organismo. Un confronto che, a detta dello stesso Paparelli, è destinato a proseguire e consolidarsi nel corso dei prossimi mesi, attraverso un dialogo costante ed eventi comuni.

La riunione è servita in primo luogo ad esaminare lo stato dell’arte dell’Unione, che rappresenta un unicum istituzionale sul panorama regionale umbro e che ha sui fondi legati all’Iti (Progetto integrato d’area), una eccezionale occasione di sviluppo territoriale.

“Abbiamo tecnicamente fatto l’Unione – è stato il pensiero espresso unanimemente dai sindaci del lago – ma rimangono degli aspetti da affrontare”. Tra le criticità sollevate dagli amministratori locali i tempi a volte eccessivamente lunghi degli iter autorizzativi in fase di progettazione delle opere pubbliche. Inoltre è stato sollevato il problema del sottodimensionamento sotto il profilo della dotazione di personale, che il recente arrivo di nuove unità dalla Provincia di Perugia, attraverso il passaggio di deleghe su darsene e demanio, non sembra aver risolto. A tal proposito, il presidente Paparelli si è detto disponibile ad avviare un confronto, d’intesa con l’assessore Antonio Bartolini, sul rafforzamento amministrativo e sulle capacità assunzionali dell’Unione.

Paparelli ha quindi colto l’occasione per fotografare lo stato dell’arte dell’Iti Trasimeno, progetto finanziato per un totale di 15 milioni di euro attraverso canali diversi e finalizzato, come ricordato dallo stesso presidente, a favorire uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso la sua valorizzazione ambientale, il miglioramento della vivibilità e l’avviamento di nuove forme di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni.

I primi risultati si iniziano ad avere per l’Asse 1 “Tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali”, finanziato con fondi Por Fesr. Il primo progetto a tal riguardo a vedere la luce è stata la riqualificazione del lungolago di Passignano, mentre per altri, che insistono nei comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione e Piegaro, sono stati già definiti i progetti di fattibilità e si conta di appaltarli dopo l’estate.

Paparelli ha inoltre fatto il punto sulle opportunità rivolte alle imprese attraverso l’Asse 2 “Competitività delle Pmi” che prevede fondi Por Fesr gestiti direttamente dalla Regione Umbria.

Il presidente ha infine colto l’occasione per illustrare in anteprima ai sindaci dell’Unione del Trasimeno il pacchetto di nuovi bandi della Regione che prevedono incentivi alle imprese per l’innovazione, lo sviluppo e per la creazione d’impresa.

share

Stampa