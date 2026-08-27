Trasimeno asciutto, ma collegamenti con Isola Maggiore garantiti - Tuttoggi.info

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Trasimeno asciutto, ma collegamenti con Isola Maggiore garantiti

Redazione

Trasimeno asciutto, ma collegamenti con Isola Maggiore garantiti

Gio, 27/08/2026 - 19:44

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Collegamenti con Isola Maggiore garantiti anche nelle prossime settimane, mantenimento fino al 13 settembre degli orari dell’alta stagione e un bus navetta gratuita tra Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno. Sono le misure predisposte dalla Regione Umbria per ridurre al minimo i disagi conseguenti all’interruzione della linea di collegamento tra Castiglione del Lago e Isola Maggiore, così come comunicato da Bus Italia.

A partire dal 31 agosto, con il livello idrometrico del lago arrivato a -194 centimetri, non sussistono infatti più le condizioni minime per garantire la navigazione e l’attracco sulla tratta, nonostante gli interventi che hanno consentito la prosecuzione del servizio fino ad oggi.

“Era uno scenario che avevamo previsto e per questo non ci siamo fatti trovare impreparati – sottolinea l’assessore regionale con delega ai Laghi, Simona Meloni –. Di fronte a una criticità oggettiva legata al livello idrometrico del lago, ci siamo attivati in anticipo per individuare soluzioni con lo stesso gestore, capaci di garantire la continuità dei collegamenti e ridurre al minimo i disagi per residenti, operatori e turisti”.

Resteranno infatti regolarmente garantite le tratte Tuoro-Isola Maggiore e Passignano-Isola Maggiore. Inoltre, fino al 13 settembre, saranno mantenuti straordinariamente gli attuali orari previsti per l’alta stagione estiva, con collegamenti diretti e una maggiore frequenza delle corse, che di consueto vengono invece sostituiti dall’orario di bassa stagione a partire dal 1 settembre.

Per agevolare in particolare i turisti e i visitatori in partenza da Castiglione del Lago, la Regione ha inoltre previsto una navetta gratuita tra Castiglione del Lago e Tuoro, attiva in entrambe le direzioni, che permetterà di raggiungere il punto di imbarco e proseguire verso Isola Maggiore.

“Preso atto della criticità, abbiamo trovato e attivato immediatamente una soluzione alternativa – prosegue Meloni –. Isola Maggiore continuerà ad essere raggiungibile via lago, manterremo più a lungo gli orari dell’alta stagione e da Castiglione sarà disponibile gratuitamente il collegamento con Tuoro. In una fase complessa per il Trasimeno, la priorità è garantire servizi, accessibilità e piena fruibilità turistica del territorio”.

“Continuiamo a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della situazione – conclude l’assessore – intervenendo sulle criticità e lavorando, allo stesso tempo, perché le loro conseguenze incidano il meno possibile sulla vita delle comunità e sull’esperienza di chi sceglie il Trasimeno come destinazione per le vacanze”.

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