Trasimeno, accordo per l’integrazione dei servizi socio-sanitari

Casa di Comunità, lettera d'intenti tra Asl 1, Unione dei Comuni del Trasimeno e associazioni del territorio

Lettera d’intenti, tra i sindaci del Trasimeno, le autorità della Asl e le associazioni del territorio, per favorire l’integrazione socio-sanitaria nel Trasimeno con particolare riferimento alla “Casa della comunità”. E’ quanto sottoscritto, presso la sede del Distretto del Trasimeno di Panicale, da Emilio Paolo Abbritti, direttore del Distretto del Trasimeno dell’Usl Umbria 1; Matteo Burico, presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e sindaco di Castiglione del Lago; Giulio Cherubini, sindaco di Panicale e assessore dell’Unione dei Comuni del Trasimeno alle politiche sociali e sanitarie; Salvatore Fabrizio, Cesvol Umbria; Guglielmo Moroni, presidente del coordinamento Auser dei Centri sociali anziani; Adriano Bertone, coordinatore della Consulta dei Giovani del Trasimeno. Durante l’incontro grande soddisfazione è stata espressa da tutti i firmatari della lettera.

L’obiettivo del documento è quello di collaborare al soddisfacimento dei bisogni emergenti nel territorio attraverso la gestione appropriata ed integrata all’assistenza sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale, per garantire prossimità, facilità ed equità di accesso ai servizi in tutto il territorio del Distretto del Trasimeno, promuovendo percorsi di sanità d’iniziativa, di prevenzione e di educazione alla salute e garantendo il collegamento tra ospedale e territorio attraverso la presenza dell’infrastruttura tecnologica e l’integrazione multiprofessionale. In questa chiave, la sede del Distretto del Trasimeno è strategica, così come le risorse per le politiche socio-sanitarie che l’Unione dei Comuni (Pnrr e aree Interne) può mettere a disposizione.