Trasimen, due giorni di sport e solidarietà a favore di Aism - Tuttoggi.info

L'area di Tuoro Beach - Punta Navaccia ospiterà la terza edizione della manifestazione sportiva a favore di Aism e Aucc

Sabato 10 e domenica 11 giugno Tuoro sul Trasimeno si trasformerà in un vero paradiso per chi ama fare attività fisica all’aria aperta con la terza edizione della Trasimen, evento sportivo non competitivo che punta a sensibilizzare su tematiche importanti attraverso attività ludiche e tornei. Il ricavato verrà infatti devoluto a favore della sezione di Perugia di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e a sostengo del progetto “Adotta un ricercatore” di AUCC, Associazione umbra per la lotta contro il cancro. Dopo le prime due fortunate edizioni anche quest’anno la zona di Tuoro Beach si trasformerà nel Trasimen Village, dove tutti potranno partecipare e provare le tantissime attività sportive all’aria aperta adatte ad ogni tipo di età e allenamento.

Da Sabato 10 si potrà partecipare alle lezioni di fitness o praticare Yoga nella zona olistica, dove sarà allestito anche un angolo massaggi (su prenotazione). La piscina del camping Punta Navaccia accoglierà invece le lezioni di acquafitness dalle ore 13:30. In spiaggia, a partire dalle ore 15:00, si potrà partecipare ad attività di canoa, nuoto e stand up paddle con possibilità di raggiungere Isola e ritorno. Alle ore 20:00, nel suggestivo momento del tramonto, sarà inoltre possibile praticare SUP-Yoga in acqua.

Per gli amanti delle due ruote invece a partire dalla mattina (primo appuntamento alle ore 10:00) sono previsti tour guidati in mountain bike sulle strade della battaglia di Annibale e alle 20:30 una pedalata in notturna organizzata dall’Associazione “Sempre sui pedali”.

Per i più competitivi partiranno sempre sabato i tornei di Padel misto e quello di Beach Volley 2X2 misto Under21 che termineranno domenica con la premiazione dei vincitori, prevista alle ore 17 presso il palco del Trasimen Village. Spazio anche per chi ama camminare, con lezioni di Nordic Walking e sessioni per provare il nuovissimo Nordic Workout, il nordic walking praticato con le cuffie a ritmo di musica. Imperdibile appuntamento sempre alle ore 17:00 per podisti e neofiti della corsa, con l’allenamento collettivo Tuoro – Passignano e ritorno, insieme al maratoneta Massimiliano Sfondalmondo.

Presso il Campo del sole, il CSI di Perugia allestirà inoltre per entrambe le giornate un’ampia area giochi dedicata ai più giovani con calcio balilla umano, gimkana in bicicletta e tornei di basket. Inoltre chi vorrà potrà anche provare gli skateboard messi a disposizione dall’associazione Trasimeno Experience. A chiudere la serata del sabato in programma la “Cena Trasimen” presso il ristorante Ciao Ciao.

Ricchissimo anche il calendario degli eventi per Domenica 10.

Si parte dalla mattina presto con lezioni di Yoga e Vis Yasa Yoga in spiaggia. Subito dopo partiranno le bici da strada sul percorso Uflow e le mountain bike, gravel ed e-bike sul percorso della Bula Bike intorno al lago. In spiaggia ci saranno allenamenti di Crossfit, Acquathlon, canoa, stand up paddle e nuoto. Sempre attivo dalle 10:00 lo spazio giochi di CSI.

La giornata si concluderà con la premiazione dei tornei alle ore 17 e lo spettacolo di chiusura previsto alle ore 18:00.

Per partecipare a tutte le attività è richiesta una donazione di 10€, che darà inoltre diritto a ricevere il braccialetto e il pacco gara ufficiale con tantissimi gadget a marchio Trasimen. Alcune attività richiedono la prenotazione, come puntualmente indicato nel programma ufficiale dove si trovano anche i recapiti per contattare gli organizzatori dell’attività che si desidera svolgere.