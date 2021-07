TrasiMemo, laboratori per bambini ispirati al genio di Rodari - Tuttoggi

Per 4 settimane sarà possibile partecipare ai laboratori di TrasiMemo, tenuti nel giardino di Palazzo Baldeschi, liberamente ispirati alla storia "La capra con un corno torto e uno ancora più torto"

Con Rodari si libera la fantasia a Palazzo Baldeschi. A Paciano, infatti, sono in programma quattro appuntamenti per i bambini da zero a dieci anni, nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni di Gianni Rodari. A partire dal 23 luglio, per quattro settimane sarà possibile partecipare ai laboratori di TrasiMemo, tenuti nel giardino di Palazzo Baldeschi, liberamente ispirati alla storia “La capra con un corno torto e uno ancora più torto”.

Fino al 13 agosto i giovani partecipanti saranno invitati a manipolare carta, tessuti, fili per realizzare le sagome dei personaggi di questa tradizionale storia locale. Acqua e semi saranno i protagonisti del bosco in cui la capra e i suoi compagni animeranno le loro storie.

Le letture ad voce alta saranno condotte dalle libraie Maria Grazia Virgilio e Monica Fanicchi, mentre i laboratori di manipolazione saranno guidati dalla tessitrice Monica Giacomelli e dalla ceramista Solidea Mencarelli.

Gli appuntamenti di TrasiMemo in calendario sono il 23 e 30 luglio e il 6 e 13 agosto, tutti alle ore 17.

(foto di repertorio)