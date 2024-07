Trap: Pellielo e De Filippis fuori dalla finale - Tuttoggi.info

Azzurri fuori dalla finale del Trap a Parigi 2024: nella prima parte di qualificazioni svoltasi ieri, Giovanni Pellielo aveva chiuso con 73/75 alla pari con altri sette tiratori (provvisoriamente in sesta posizione) e Mauro De Filippis 17esimo a 72 piattelli. Per avere speranza di accedere alla finale, il Ct aveva detto che De Filippis avrebbe avuto bisogno di fare punteggio pieno con 50 piattelli e Pellielo almeno 49, invece i rispettivi punteggi sono stati di 49 e 48 piattelli. Il posizionamento quindi è al 13esimo posto per De Filippis e al 16esimo per Pellielo.

