Transizione ecologica, Brandolini "C'è bisogno di nuove competenze" - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo un ruolo importante perché c’è bisogno di nuove competenze, nuove professionalità e anche percorsi di nuova formazione per i lavoratori delle nostre aziende. Bisogna poi fare in modo che il mercato del lavoro faciliti l’ingresso di queste nuove figure e il loro mantenimento dentro le aziende, ma non dobbiamo dimenticare che occorrono anche professionalità tradizionali che in questo momento sono difficili da reperire”. A dirlo il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, a margine di un convegno organizzato a Torino sulle nuove opportunità lavorative legate alla transizione ecologica.

