Tragico incidente sul raccordo, muore 29enne - Tuttoggi.info

tragico incidente sul raccordo dove sono presenti i lavori dell'Anas. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale

Tragico incidente nella notte tra giovedì e venerdì lungo il raccordo Perugia – Bettolle, nel tratto in cui sono in corso dei lavori dell’Anas. Un giovane di 29 anni ha purtroppo perso la vita.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30. Secondo i primi rilievi, il ragazzo – classe 1994 – alla guida di una Fiat Panda, ha impattato con il guardrail nel punto del cambio di corsie.

Il tragico incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita di Torricella di Magione, in direzione Perugia. Sul posto i vigili del fuoco del capoluogo umbro che ha fatica hanno estratto dal veicolo il corpo del ragazzo, per il quale purtroppo i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia stradale; nel luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale dell’Anas.