Traghetto "Made in Sicily", Aricò "Sarà pronto nel 2026" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – Il collegamento con Lampedusa, Linosa e Pantelleria si arricchisce di un nuovo traghetto, il primo 'Made in Sicily', che sarà pronto per il 2026 e opererà con un impatto ambientale più basso che mai. Il progetto è stato presentato a Palazzo d'Orleans, in sala Alessi, dal presidente della Regione Renato Schifani e dall'amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero; presente anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. "All'inizio del 2026 ci saranno sia l'allestimento che la prova, già nella stessa estate riteniamo che questa nave potrà solcare il canale di Sicilia", sottolinea l'assessore Aricò.