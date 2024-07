Traghetti Isola d'Elba - Piombino: prenota online il tuo biglietto - Tuttoggi.info

Prendere uno dei traghetti per raggiungere Piombino dall’Isola d’Elba significa rientrare da un viaggio all’interno di un territorio alquanto attraente. Difatti, ogni giorno i traghetti Blu Navy Traghetti per raggiungere Piombino dall’Isola d’Elba compiono molteplici viaggi per riportare turisti e curiosi a casa, dopo aver scoperto la meraviglia delle coste elbane. Non a caso, l’Isola d’Elba è una destinazione turistica in grado di offrire numerosi paesaggi e percorsi turistici adattabili a qualsiasi tipo di viaggiatore. Spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e colline rigogliose sono il must, eppure anche gli appassionati di storia possono incontrare rovine etrusche, romane e medievali disseminate sull’isola.

Nondimeno, la gastronomia locale è un’altra ragione per visitare l’Isola d’Elba, poiché presenta delle pietanze deliziose a base di pesce fresco e prodotti locali come olio d’oliva e il miele selvatico. Senza dimenticare di innaffiare le portate con gli eccellenti vini toscani pronti a deliziare l’olfatto. E se ancora non basta a soddisfare gli animi inquieti dei villeggianti, l’isola vanta altresì una vivace vita notturna fornita di bar, ristoranti e locali che offrono intrattenimento fino alle prime ore del mattino. Inoltre, l’Isola d’Elba ospita eventi culturali e festival durante tutto l’anno che attraggono visitatori da tutto il mondo.

Invece, gli amanti della natura possono fare escursioni lungo i sentieri panoramici che attraversano le montagne dell’isola, o la sua intera superficie, come la Grande Traversata Elbana, mentre gli appassionati del mare possono praticare diversi sport come lo snorkeling, il windsurf e il kayak, per citarne alcuni. Perciò, una sola isola risulta ficcante per chi cerca relax, avventura e cultura all’interno di un ambiente incantevole e mai banale, immerso nella natura incontaminata del Tirreno.

Traghetti per raggiungere Piombino dall’Isola d’Elba e viceversa

Il viaggio di ritorno si fa carico di ricordi e di memorie indelebili, poiché quando si soggiorna all’Isola d’Elba si vive un’esperienza a 360 gradi. Tuttavia, per far sì che la vacanza risulti pressoché perfetta è necessario prenotare gli spostamenti in traghetto con largo anticipo.

Adottando questa soluzione abbiamo due enormi vantaggi: il primo è quello di scegliere le tariffe migliori, magari scontate o sottoposte a promozioni. La seconda, abbiamo la certezza di riservare il posto che desideriamo alle condizioni richieste. Ossia, non dovremo preoccuparci di trovare posto per l’auto, perché sarà già prenotato da tempo. Lo stesso discorso dicasi per il ritorno, laddove diventa importante fare gli spostamenti entro un certo orario, soprattutto se rientriamo con i mezzi pubblici.

E dove si possono acquistare i titoli di viaggio in anticipo? A questo proposito esistono tre soluzioni abbinabili alle specifiche esigenze. Difatti, si possono acquistare i biglietti per la navigazione direttamente dal sito web della compagnia, tramite telefono, oppure alle biglietterie nel porto di Piombino o di Portoferraio. Pertanto, non dovremo preoccuparci di rimanere senza, a meno che l’afflusso turistico non sia così esagerato da aver riservato già tutti i posti. In luglio e in agosto, la situazione potrebbe verificarsi, per questo motivo le compagnie di navigazione invitano i loro ospiti ad acquistare in anticipo i biglietti.

Come prenotare il biglietto online e consigli per il viaggio

Se decidiamo di acquistare il biglietto del traghetto online, è già tempo di farlo. Questo perché possiamo auspicare le migliori condizioni, inerenti al trasporto di veicoli, di animali domestici o di qualsiasi altro tipo di esigenza specifica.

La prenotazione online è semplice, intuitiva e adatta a tutti. Sono pochi i dati da inserire e riguardano perlopiù le date di viaggio, il nome degli ospiti, gli upgrade necessari (trasporto auto, animali, eccetera) e la selezione del metodo di pagamento.

I biglietti vanno presentati al momento dell’imbarco e finalmente si può gustare la vacanza. Merito del servizio a bordo del traghetto che prevede bar, sedili comodi all’interno e all’esterno, area gioco per i bimbi e area Internet per gli utenti che desiderano rimanere connessi anche in mare aperto.

Per facilitare il rientro, una volta terminata l’indimenticabile soggiorno, e riprendere uno dei traghetti per raggiungere Piombino dall’Isola d’Elba presentiamoci in anticipo al molo, prepariamo i titoli del viaggio, i nostri documenti (e per fortuna non serve il passaporto!) e godiamoci per l’ultima volta la vista sull’Isola d’Elba. Benché non dobbiamo preoccuparci, perché la Perla del Tirreno aspetta il nostro ritorno e non importa se sia tra un anno o due, l’importante è tornare a sognare e a godere della sua offerta turistica ineguagliabile.