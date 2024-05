Tragedia sulla Perugia - Ancona, muore ex consigliere comunale - Tuttoggi.info

Il furgone condotto dall'umbro Valerio Spanu ha tamponato un tir, per il 50enne non c'è stato nulla da fare. I messaggi di cordoglio

Una nuova tragedia sulla Perugia – Ancona, questa volta in territorio marchigiano, con una vittima umbra. A perdere la vita, giovedì mattina, in un incidente stradale avvenuto all’altezza di Fabriano, è stato Valerio Spanu, 50 anni, di origini sarde ma residente da anni nella zona del Trasimeno, in particolare a Magione. In passato era stato anche consigliere comunale di Panicale, dopo essersi candidato a sindaco per il Movimento 5 stelle nel 2014.

Il terribile incidente, come detto, è avvenuto nel territorio comunale di Fabriano. In prossimità di un restringimento di corsia per lavori stradali, il furgone guidato da Valerio Spanu – che lavorava per una nota catena di supermercati – ha tamponato un autoarticolato, con il primo mezzo che è finito sotto al rimorchio di quest’ultimo. Per il 50enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. La Perugia – Ancona è rimasta bloccata per metà mattinata.

Tanti gli attestati di cordoglio per la morte dell’uomo. L’ex europarlamentare e già sottosegretario del Movimento 5 stelle Laura Agea ha affidato il suo pensiero a Facebook: “Non riesco a crederci…la terra ti sia lieve Valerio Spanu, e grazie perché sei stato un amico gentile…“. L’ex deputata Tiziana Ciprini: “Di te sorridevano le labbra, ma soprattutto gli occhi, caro Valerio Spanu. La comunità del M5S in Umbria è ferita dalla notizia della tua prematura scomparsa. Hai lasciato il segno nel tuo percorso di attivista e di consigliere comunale a Panicale, esemplare per competenza, tenacia, integrità, coerenza, sensibilità, garbo e gentilezza. Grazie Bell’Anima e A RiverdCi ancora tra le stelle”. La consigliera regionale del Pd Simona Meloni ha scritto: “Sono rimasta senza parole. Valerio ha sempre rafforzato in me l’idea che la stima che si prova verso le persone, che la gentilezza, la cortesia, l’educazione sono legati alla qualità dell’animo di ciascuno. Mi dispiace davvero tanto, condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli vogliono bene. Buon viaggio”.