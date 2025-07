Tragedia sul Gran Sasso, escursionisti trovano corpo senza vita di un uomo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sul massiccio del Gran Sasso. Due escursionisti, mentre scendevano dal Pizzo Cefalone, hanno notato nei pressi del sentiero una giacca abbandonata e alcune tracce di sangue. Insospettiti, hanno deciso di seguirle, fino a quando, più a valle, si sono imbattuti nel corpo privo di vita di un uomo. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze 112 e il rapido intervento dei soccorritori.

Sul posto sono giunti l’elisoccorso dell’Aquila e una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano: il medico a bordo dell’elicottero ha potuto soltanto constatare il decesso. Una volta ottenuta l’autorizzazione del magistrato di turno, la salma è stata recuperata e trasportata all’obitorio dell’Aquila per gli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le generalità della vittima né le cause esatte del decesso. Sul caso indagano le autorità competenti.