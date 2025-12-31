 Tragedia a Sassari, morto un operaio durante la manutenzione all'impianto elettrico - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tragedia a Sassari, morto un operaio durante la manutenzione all’impianto elettrico

tecnical

Tragedia a Sassari, morto un operaio durante la manutenzione all’impianto elettrico

Mer, 31/12/2025 - 14:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
Incidente mortale sul lavoro a Sassari. Un operaio 56enne ha perso la vita mentre era impegnato in un magazzino per lo stoccaggio delle merci. L’uomo si stava occupando di manutenzioni all’impianto elettrico ed era in quota a bordo di un cestello. Durante una manovra del mezzo elevatore è rimasto schiacciato contro una trave. Per lui non c’è stato niente da fare.  

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Sassari e gli ispettori dello Spresal. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo e della porzione di capannone teatro dell’incidente mortale. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!