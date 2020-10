Trafomec, finalmente il confronto con la proprietà

Trafomec, finalmente iniziato il confronto tra la proprietà e i rappresentanti dei lavoratori. Questa mattina, mentre i dipendenti scioperavano per 4 ore, a Roma i sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl di Perugia hanno incontrato la dirigenza cinese della Trafomec, rappresentata da Xiangxiong Cao, presidente della Trafomec Shangai, casa madre dell’azienda metalmeccanica di Tavernelle che conta circa 100 dipendenti e sul cui futuro da troppo tempo mancano certezze.

Lo sciopero di questa mattina

Proprio per questo i sindacati, dopo non poche resistenze (anche oggi i lavoratori sono scesi in sciopero per chiedere rispetto e migliori relazioni sindacali), hanno voluto avere dall’azienda elementi di conoscenza sul presente e sul futuro di Trafomec.

Domani l’assemblea

“È stato solo l’avvio di un ragionamento che dovrà necessariamente proseguire – spiegano Cristiano Alunni, Fiom Cgil, e Andrea Calzoni, Fim Cisl – ma intanto è stato utile conoscere alcune figure aziendali ed avere i primi elementi che porteremo domani in assemblea con i lavoratori”.

È fissata infatti per domani, mercoledì 21 ottobre, l’assemblea di fabbrica che si svolgerà dalle ore 10 alle 11 nel piazzale interno.