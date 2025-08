Traffico, rilevamenti Anas: in due giorni a Perugia 143.257 transiti - Tuttoggi.info

Sono stati 143.257 i mezzi in transito sul cosiddetto Nodo di Perugia, nel collegamento tra il Raccordo autostradale Perugia – Bettolle e la E45, nelle giornate di venerdì primo e sabato 2 agosto.

Il rilevamento Anas nel primo weekend di agosto ha fatto rilevare un transito più intenso del previsto su tutte le strade di competenza.

Perugia, appunto con 143.257 mezzi in transito in due giorni, ne ha segnati più della SS336 “dell’Aeroporto della Malpensa” presso Gallarate con 114.281; della SS7 “Via Appia” presso Ciampino con 107.634; della SS16 “Adriatica” presso Ravenna con 59.858, presso Rimini con 63.004. E poco meno dell’autostrada A91 “Roma-aeroporto di Fiumicino”, che al rilevamento di Fiumicino ha fatto registrare in due giorni 165.040 transiti.