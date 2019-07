Traffico off-limits nel centro storico, veicoli calati del 20% | Lega contesta: “Non siamo un museo”

share

La nuova regolamentazione del centro storico di Assisi spacca, in tutti i sensi, la città. E all’amministrazione comunale che fa notare come una ‘direttiva’ fosse necessaria e si risponde ricordando le agevolazioni per i parcheggi, risponde la Lega Assisi con un sit in per chiedere di aprire il centro storico e inaugurare una serie di politiche che aprano il centro storico di Assisi e lo facciano vivere anche a chi non è residente.

Tra i punti più contesi, oltre alla farraginosità del sistema per gli artigiani come idraulici o elettricisti che devono venire nel centro storico (chi risiede fuori Comune o risiede nel Comune di Assisi ma deve starci più di un’ora deve mandare una mail e aspettare la risposta per un permesso, che comunque al massimo vale un giorno; e il fatto in pochi lavoratori, anche se hanno un parcheggio al coperto, possono entrare in città se non sono residenti), la chiusura di Piazza del Comune fino al 6 gennaio 2020, anche nei periodi di afflusso turistico basso o inesistente.

Per Stefano Pastorelli, coordinatore comprensoriale (Assisi, Bastia, Bettona, Cannara e Valfabbrica), “Le politiche della giunta Proietti a trazione Pd sono scellerate, si sta cercando di trasformare Assisi in un museo a cielo aperto. Con la chiusura di Piazza del Comune si colpiscono i cittadini del centro storico e chi vuole venire ad Assisi. Invece di attrarre e di aprire questi amministratori chiudono, è l’ennesimo colpo ai cittadini di Assisi e del comprensorio, cui piacerebbe venire nel centro storico, ma non possono”. Oltre al sit-in, la Lega si è detta disponibile a “sostenere i cittadini, le associazioni e le categorie che chiedono una migliore regolamentazione”.

Dall’altra parte, come detto, la giunta Proietti, che in un ‘contro sit-in’ ha organizzato, un’ora prima della manifestazione di Piazza, una conferenza stampa per parlare proprio della regolamentazione del traffico e dei dati dei parcheggi. Per la prima cittadina, Stefania Proietti, e la sua squadra di assessori, è scorretto parlare di penalizzazione del centro storico; insieme alla nuova regolamentazione, infatti, la giunta ha varato la tariffa a 0,70 euro/ora del parcheggio di Piazza Matteotti per i residenti di tutto il territorio comunale, i primi 20 minuti gratis per tutti sempre in Piazza Matteotti, ticket orari agevolati di 1, 2 e 4 ore (queste ultime serali, dalle 19.30 alle 23.30) che le attività commerciali con partita Iva, aderenti a Confcommercio e Federalberghi possono regalare ai loro clienti a un prezzo di 1,10 euro per i ticket da 1 ora, di 2,20 euro per i ticket da 2 ore e di 2,50 euro per quattro ore.

Durante la conferenza stampa è stato ricordato come con la nuova disciplina del traffico, nei primi 15 giorni di luglio si è avuto un calo del 30% del traffico veicolare in via Porticara. Una strada particolarmente congestionata che finora presentava una media di 1620 veicoli al giorno, oggi ridotti a 1020. Altro dato interessante è la riduzione del 40% delle multe per divieto di sosta in centro storico sempre in queste prime due settimane (da 223 a 131).

Calato poi del 20% il numero dei veicoli che sono entrati nel centro storico: il dato è stato registrato dai dispositivi contatraffico posizionati all’ingresso di via Merry del Val, largo Properzio, via del Torrione, viale Marconi, via Porta Perlici e via Porticara. Nel luglio 2018 erano entrati e hanno attraversato la città 150mila veicoli, con una media di 5mila al giorno.

In estrema sintesi, questo il quadro della nuova regolamentazione:

nei 38 giorni da “bollino rosso”, dalle 10 alle 20 entrano solo i 750 residenti, oltre ad alcune categorie limitate,

nei 46 giorni da “bollino giallo”, dalle 10 alle 20 entrano coloro che sono in possesso di un permesso per la ztl (1580),

al di fuori di questa fascia oraria e negli altri giorni resta in vigore la precedente normativa, vale a dire ztl nei giorni feriali chiusa dalle 10,30 alle 12,30, dalle 14,30 alle 18 e dalle 22 alle ore 5. A novembre, tranne per il Ponte dei morti, è in vigore in centro storico la vecchia disciplina.

