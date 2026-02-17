 Traffico internazionale di droga, 12 arresti tra Italia e Spagna - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Traffico internazionale di droga, 12 arresti tra Italia e Spagna

ItalPress

Traffico internazionale di droga, 12 arresti tra Italia e Spagna

Mar, 17/02/2026 - 12:02

Condividi su:


CATANIA (ITALPRESS) – Un’organizzazione formata da almeno 18 trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti è stata sgominata all’alba di oggi in Italia e in Spagna nel corso di una operazione antidroga transnazionale, che in varie riprese ha portato al sequestro di 1.718 chili di droga, tra hashish e marijuana. Dodici persone sono state arrestate. La sostanza stupefacente serviva per rifornire le piazze della Sicilia orientale. Il blitz, condotto dal comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania e dalla Policia de Barcellona, ha portato al sequestro di beni e attività economico-finanziarie per un valore non inferiore a un milione di euro. L’operazione, nome in codice Farfalla, è stata sviluppata sotto l’egida della Dda di Catania e dal Tribunale numero 7 della Sezione di indagine civile e preliminare di primo grado di Sant Feliu de Llobregat, con il coordinamento dell’Agenzia Eurojust dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale de L’Aja e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di Roma, nonché con il supporto dell’Europol, l’Agenzia dell’Ue per la cooperazione nell’attività di contrasto della Direzione centrale servizi antidroga. vbo/mca1
(Fonte video: Guardia di Finanza)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!