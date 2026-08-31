Traffico di stupefacenti a Roma Est, 2 arresti e sequestro di 13 kg di droga - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità e ai traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato due persone e sequestrato oltre 13 chilogrammi di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta nel quartiere di Castelverde, nel quadrante est della Capitale, ha consentito di sottrarre al circuito illegale 3,1 chilogrammi di cocaina e 10,2 chilogrammi di hashish, già confezionati e destinati alla vendita, intercettando un consistente quantitativo di droga prima della sua immissione nelle piazze di spaccio, dove avrebbe potuto raggiungere un valore complessivo stimato sul mercato al dettaglio in circa 350 mila euro. Nel corso delle attività sono stati sequestrati anche 2.600 euro in contanti e due orologi di lusso di marca “Rolex”.

trl/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)