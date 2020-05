Traffico di rifiuti speciali, smantellata organizzazione - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – I militari del Comando carabinieri per la

Tutela ambientale, in collaborazione con i Comandi provinciali dell’Arma competenti per territorio, stanno eseguendo una vasta operazione di polizia giudiziaria che interessa l’intero territorio nazionale. L’attivita’, coordinata dalla Dda del Tribunale di Venezia, e’ volta a smantellare un esteso gruppo criminale dedito ad attivita’ organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Sono in corso numerosi arresti, sequestri e perquisizioni con l’impiego di una task force di 200 carabinieri.

(ITALPRESS).