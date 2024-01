Traffico di droga tra Calabria e Campania, 4 arresti - Tuttoggi.info

SALERNO (ITALPRESS) – A Scalea e in provincia di Salerno, i militari dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, rispettivamente, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini hanno riguardato un presunto sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, del tipo cocaina e hashish operante a Scalea, in provincia di Cosenza. La droga veniva spacciata anche nelle province di Napoli e Salerno, dalla banda che utilizzava telefoni criptati. vbo/gsl