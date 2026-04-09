 Traffico di droga con base tra Caltanissetta e Napoli, due arresti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Traffico di droga con base tra Caltanissetta e Napoli, due arresti

ItalPress

Traffico di droga con base tra Caltanissetta e Napoli, due arresti

Gio, 09/04/2026 - 09:03

Condividi su:


CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Operazione della Guardia di finanza contro il traffico di stupefacenti con base tra Caltanissetta e Napoli: due soggetti sono stati arrestati e successivamente condannati a 4 anni di reclusione e 14mila euro di multa per aver gestito un articolato sistema di vendita e distribuzione di droga su scala nazionale. L’indagine, condotta dai finanzieri del Comando provinciale nisseno, ha preso avvio da un precedente sequestro effettuato nel settembre scorso, che ha permesso di risalire all’intera filiera illecita. Gli approfondimenti investigativi hanno portato all’individuazione di un vero e proprio laboratorio, attivo nel Napoletano, destinato al confezionamento e alla spedizione di pacchi contenenti sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, gli indagati pubblicizzavano e vendevano droga attraverso piattaforme social, rifornendo i clienti tramite spedizioni postali e corrieri. All’interno dei pacchi venivano occultate sostanze come cocaina, hashish e marijuana, destinate a diverse regioni italiane. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati stupefacenti per un valore di oltre 100mila euro, oltre ai macchinari utilizzati per il confezionamento e a una pistola a salve priva di tappo rosso con relativo munizionamento. Le indagini economico-finanziarie hanno inoltre consentito di accertare un volume d’affari superiore ai 2 milioni di euro, generato da oltre 4mila spedizioni effettuate a partire dal 2024. Sono stati identificati circa 500 destinatari dei pacchi in tutta Italia: i loro nominativi saranno ora trasmessi ai reparti territorialmente competenti per ulteriori sviluppi investigativi.

tvi/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!