Tra Spoleto e Terni un interessante convegno sulle necropoli

Necropoli a confronto e nuove ricerche al centro dei due convegni in programma il 31 marzo a Spoleto ed il 1 aprile a Terni

Venerdì 31 marzo ore 14.30 presso l’ex Chiesa di Sant’Agata – Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto e Sabato 1 aprile ore 9.30 presso la Sala dell’Orologio – Caos di Terni si terrà il convegno dal titolo “L’Umbria in età orientalizzante-arcaica. Necropoli a confronto e nuove ricerche”.

L’evento, organizzato con lo scopo di portare all’attenzione della comunità Spoletina e Ternana le nuove scoperte e i nuovi studi in merito agli eccezionali contesti risalenti all’epoca in oggetto (VIII-VI sec. a.C.) nei rispettivi territori, sarà anche occasione di confronto tra studiosi nella tavola rotonda, aperta al pubblico, che si terrà nel pomeriggio di sabato a Terni, in cui si metteranno a confronto i dati provenienti dagli ultimi scavi con i contesti già studiati e con panorami già consolidati negli ultimi decenni.