Tra scienza e innovazione, per Filorga primato nazionale nella skincare anti-età - Tuttoggi.info

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Tra scienza e innovazione, per Filorga primato nazionale nella skincare anti-età

ItalPress

Tra scienza e innovazione, per Filorga primato nazionale nella skincare anti-età

Gio, 19/03/2026 - 12:03

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MILANO (ITALPRESS) – Per il quarto anno consecutivo Filorga, maison di cosmetica francese parte della divisione Skin-Health del gruppo Colgate Palmolive, ha riconfermato la leadership nel segmento della cosmetica anti-età in Italia, registrando, stando ai dati Pharmatrend, una quota di mercato pari all’8,8%. Del futuro immaginato per il settore della skincare ha parlato il Direttore Generale di Filorga Italia, Emidio Croce.
f12/fsc/gtr/azn
(in collaborazione con Filorga)

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