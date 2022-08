"Tra Pomi e Fiori", a Calvi una mostra di florovivaismo e artigianato - Tuttoggi

40 florovivaisti e artigiani

Anche quest’anno sono circa 40 i florovivaisti e gli artigiani che hanno garantito la loro presenza alla manifestazione di Calvi. Arrivano da Roma, Latina, Sorrento, Salerno, Grosseto, Pistoia, Forlì, Firenze e Novara. Molti giungeranno dalle Province di Terni, Rieti e Viterbo.

Un evento nel centro storico

La mostra si svolgerà nel centro storico di Calvi dell’Umbria, da Piazza Mazzini fino ai vicoli e alle piazzette circostanti. La bellezza di questi luoghi rende particolarmente suggestivo l’allestimento dell’evento che richiama ogni anno nella cittadina umbra centinaia di visitatori.

Le piante in mostra

Anche nell’edizione 2022 saranno in mostra piante acquatiche, agrumi, alberi da frutto di antiche qualità, piccoli frutti. E ancora, piante aromatiche, bulbose, succulente, carnivore, erbacee perenni, garofanini, graminacee, acidofile, ortensie, orticole, peperoncini, piante da secco, rampicanti, rose, salvie, tropicali e tante piante inusuali. All’interno della mostra, inoltre, sarà presente un angolo dello scambio per barattare gratuitamente piante e semi con altri appassionati. Non mancheranno, poi, le diverse produzioni artigianali e le specialità enogastronomiche.