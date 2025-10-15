Tra le Mura e l'Oltre Rome Art Week - Tuttoggi.info

Siamo lieti di annunciare, per la X Edizione della Rome Art Week, la mostra Tra le Mura e l’Oltre. Un viaggio artistico nel cuore di Roma, esplorando l’intricato rapporto tra la sua storia millenaria e il suo dinamico spirito contemporaneo. Tra le Mura e l’Oltre è un’esposizione che varca i confini, non solo geografici, ma anche concettuali e creativi.

La mostra presenta un collettivo internazionale di artisti che, con le loro opere, trasformano i muri in metafore: barriere sociali, limiti personali o convenzioni artistiche. Attraverso una pluralità di linguaggi—dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla video-arte—gli artisti esplorano cosa significhi superare, abbattere o reinventare questi confini. Le loro opere sono un dialogo sulla diversità, sulla memoria collettiva e sulla costante ricerca di nuove connessioni in un mondo interconnesso ma ancora diviso.

Questa mostra è un invito a riflettere sui muri che costruiamo e su come l’arte possa offrirci una via per andare oltre. È un’esperienza che sfida la percezione e apre nuove finestre sull’infinito potenziale della creatività umana.

Artisti: Atta (Antoinette Tontcheva – Belgium), Nouzha Bennani (Marocco), Jean-Marc Bregeault (France), Alessio Costantini (Italy), Małgorzata Czerniawska (Poland), Riccardo Dametti (Italy), Fiz Dominguez (Spain), Fadiese – Laurent Martinez (France), Dana Halwani (Lebanon), Jayde Kim (South Korea), Ian Kingsford-Smith (Australia), Rebeccah Klodt (USA), Alfredo Laporta (Germany), Fiona Livingstone (Australia), Marcelle Mansour (Australia), Dimitra Papageorgiou (Greece), Natalya Radünz (Germany), Maro Sargsyan (Armenia), Vethan Sautour (Austria), Dirk Verschueren (Belgium), Anna Weichselbaumer (Austria)

Credit image:

Jealousy – mixed media on canvas 80×80 cm – by Dana Halwani (Lebanon)

Luogo: Rossocinabro, Via Raffaele Cadorna, 28, ROMA, ROMA, LAZIO