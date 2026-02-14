 Tra Assisi e Bastia Umbra torna domani la Festa degli agricoltori: il programma - Tuttoggi.info
Tra Assisi e Bastia Umbra torna domani la Festa degli agricoltori: il programma

Flavia Pagliochini

Tra Assisi e Bastia Umbra torna domani la Festa degli agricoltori: il programma

Sab, 14/02/2026 - 08:52

Tutto pronto per la dodicesima edizione della Festa degli Agricoltori, in programma domenica prossima e alla quale parteciperanno circa 500 persone e oltre 300 trattori. L’edizione 2026 della manifestazione offrirà un percorso tematico volto a far scoprire le eccellenze agricole locali, culminando con il gran finale a Umbriafiere, comprensivo di numerose novità e del tradizionale pranzo.

La Festa degli Agricoltori 2026 si conferma anche evento dal forte valore solidale: le donazioni raccolte saranno devolute alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. I contributi possono essere effettuati tramite bonifico bancario all’IBAN IT95E0623002848000035723944, intestato a Fondazione Ospedale Meyer, Banca Credit Agricole CARIPARMA, SWIFT/BIC: CRPPIT2P426, indicando come causale il codice donazione “14516”. Da anni l’evento ha notevoli effetti promozionali e ricadute positive sull’economia del territorio, senza tralasciare il messaggio culturale della custodia della terra e la cura dell’ambiente, concetti questi ultimi che si rifanno pienamente allo spirito francescano.

L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza – tra gli altri – dei sindaci di Assisi e Bastia Umbra Valter Stoppini ed Erigo Pecci, del presidente di Umbriafiere Antonio Forini, dell’ideatore e rappresentante del Comitato Agricoltori Alessio Castellani e del presidente della pro loco di Santa Maria degli Angeli Giancarlo Bordichini. Si parte alle 7.30 con il ritrovo a Santa Maria degli Angeli in via Los Angeles – area poste, per l’iscrizione al percorso, consegna del gadget e colazione, a seguire la benedizione dei mezzi agricoli, alle 10. Alle 10.30 la partenza per l’itinerario francescano tra Santa Maria degli Angeli, Assisi fuori le mura, Viole e Passaggio di Assisi, Rivotorto e Bastia Umbra per poi arrivare Umbriafiere per la conviviale con agricoltori, famiglie e autorità.

Oltre alla possibilità di attaccare il trattore al banco di prova di potenza, ci sarà anche il raduno dei pressatori. Non mancheranno i premi ai soggetti vincitori per le varie categorie che sono: trattore San Francesco d’Assisi (per estrazione), il miglior partecipante (ai partecipanti con più trattori della stessa azienda), settimo Memorial “Franco Molinari” (al trattore più storico e in grado di percorrere l’intero itinerario), trattore “donna” (condotto da una donna), trattore da più lontano e più grande (rispettivamente con la provenienza più lontano e con più cavalli) e cuccioli amico, riservato al video che mostri un rapporto amichevole tra un animale e l’uomo nel contesto dell’agricoltura. Due i premi speciali, donna agricoltura e contadino dal cuore d’oro. Infine, a tutti i partecipanti viene consegnato un piccolo gadget in ricordo della festa.

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

