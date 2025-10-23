 Tpl, Montanari "Ancora legato alle municipalità" - Tuttoggi.info
Tpl, Montanari “Ancora legato alle municipalità”

ItalPress

Gio, 23/10/2025 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – “Sul trasporto pubblico locale 20 anni fa le grandi città avevano tutte la propria municipalizzata, così come per l’energia e i rifiuti. È stata fatta un’operazione industriale che ci ha portati oggi ad avere dei grandi player che si occupano di energia e non solo. Ma sul trasporto pubblico locale non è stato fatto niente”. Lo ha detto Gianmarco Montanari, DG della Fondazione Most, a Radar, format di Urania Tv. E ha aggiunto: “Oggi il trasporto pubblico locale è l’unico settore industriale ancora legato alle municipalità e che ha circa 130 aziende sul territorio”. Nel corso della puntata ha raccontato che la Fondazione Most ha verificato come non esista una soluzione unica al problema della mobilità alternativa. Il ragionamento va fatto sui vari pilastri del tema, dalle infrastrutture alle tecnologie fino ai modelli di utilizzo dei mezzi. Anche sull’energia, non ce n’è una che va bene per tutto. E i modelli andranno adattati alla demografia. L’intelligenza artificiale sarà determinante, in particolare nel trasporto merci, perché migliora la parte amministrativa, ingente nel settore, e la gestione del magazzino. Di questi temi si parlerà nell’evento promosso da Fondazione Most l’11 e 12 novembre a Roma, intitolato “L’innovazione che Unisce”, presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica, con panel tematici su digitalizzazione, transizione energetica, materiali innovativi, infrastrutture resilienti e nuove forme di collaborazione pubblico-privata.
mgg/gtr
(Fonte video Urania TV)

