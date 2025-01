Toyota, torna l’Urban Cruiser. Ma adesso è 100% elettrico - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – L’Urban Cruiser di Toyota è tornato, ma adesso è cento per cento elettrico. Il Suv compatto permetterà al marchio delle tre ellissi di consolidare la presenza in un segmento di mercato in rapida crescita e altamente competitivo in Europa. Ed entro il 2026, Toyota avrà 15 veicoli a zero emissioni nella sua gamma, compresi sei veicoli elettrici a batteria che utilizzano una piattaforma dedicata. Il design dell’Urban Cruiser è caratterizzato da una parte bassa del corpo vettura decisamente muscolosa. I paraurti anteriori e posteriori mostrano un design solido e la particolare disposizione dei fari posteriori si estende per tutta la larghezza del portellone posteriore, avvolgendo le fiancate dell’auto. Le dimensioni compatte sono leggermente superiori a quelle della Yaris Cross, il SUV compatto full hybrid di Toyota. Grande la manovrabilità con il suo raggio di sterzata di soli 5,2 metri. I cerchi sono in lega da 18 o 19 pollici, a seconda della versione, e sono dotati di copriruota integrali che consentono di risparmiare peso e di migliorare l’aerodinamica della vettura. L’ampia gamma di colori esterni comprende opzioni bicolore con tetto nero a contrasto.L’abitacolo e spazioso e versatile. Grazie a un sistema di sedili scorrevoli, la distanza tra i passeggeri anteriori e posteriori può essere facilmente regolata per creare uno spazio pari a quello di SUV di segmento D. I sedili si ribaltano e possono anche essere ripiegati. Questa flessibilità consente di adattare facilmente l’abitacolo per ottenere un maggiore comfort per i passeggeri o un maggiore spazio di carico, a seconda delle esigenze. L’aspetto degli interni è pulito e ampio, con un quadro strumenti basso e orizzontale che si combina con una posizione di seduta alta a tutto vantaggio della visuale di guidatore e passeggeri. I rivestimenti e le finiture combinano il nero e il grigio scuro. L’illuminazione ambientale offre 12 colori diversi per creare un’atmosfera appropriata in base al viaggio o al momento della giornata. L’Urban Cruiser sarà disponibile con due pacchi batteria e l’opzione di trazione anteriore o integrale. Entrambi utilizzano la tecnologia al fosfato di ferro-litio, che offre i vantaggi di maggiore durata, sicurezza e costi ridotti. L’accelerazione è pronta sia in partenza che in sorpasso. Una batteria da 49 kWh sarà disponibile esclusivamente nella versione a trazione anteriore, con una potenza di 144 cavalli, che può arrivare a 174 con una batteria alternativa da 61 kWh. L’Urban Cruiser sarà disponibile anche con trazione integrale e 184 cavalli. Tutte le versioni sono dotate di una pompa di calore a risparmio energetico per il sistema di climatizzazione e di un sistema di preriscaldamento manuale della batteria per ottimizzare le prestazioni in condizioni di freddo.

tvi/gsl