Toyota, obiettivo zero emissioni - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Andare “oltre lo zero”: è l’obiettivo fissato da Toyota nel viaggio verso la carbon neutrality, che ha spinto la casa giapponese a varare la nuova gamma “Beyond Zero” di modelli a zero emissioni. Ad aprire la strada al futuro 100% elettrico della casa giapponese è bZ4X, un SUV dalle linee sportive, le forme muscolose ed interni che abbinano spazio e tecnologia. bZ4X è al momento disponibile in Italia nell’allestimento “First Edition”, con trazione integrale che abbina due motori elettrici da 80 kW, uno per asse, per un totale di 160 kW e 218 CV. 411 i km di autonomia garantiti dalla batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh. Entro la fine dell’anno Toyota introdurrà sul mercato italiano la gamma completa di bZ4X, che prevede l’aggiunta della trazione a due ruote motrici – con oltre 500 km di autonomia – e l’allestimento “Pure”, il cui listino permetterà al modello di rientrare nei parametri dell’ecobonus statale, portando il prezzo d’ingresso al di sotto dei 40.000 euro.

tvi/gtr