Tour2020, Kragh Andersen vince la 14^ tappa, Roglic resta leader - Tuttoggi

LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Soren Kragh Andersen si è aggiudicato la quattordicesima tappa del Tour de France 2020 da Clermont-Ferrand a Lione, nella quale i corridori hanno affrontato ben cinque GPM per un totale di 194 chilometri. Al termine di una frazione impegnativa, la vittoria finisce nelle mani del danese del Team Sunweb, capace di fare il vuoto ad un paio di chilometri dal termine. Chiudono il podio Luka Mezgec e Simone Consonni. La maglia gialla resta nelle mani di Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma): lo sloveno rimane leader della generale in vista del ‘tappone alpinò. Niente da fare per la maglia verde Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) che non riesce a tenere il ritmo del gruppo maglia gialla. Lontani dalla testa anche Thibaut Pinot e Caleb Ewan. Domani in programma la quindicesima tappa della Grande Boucle con partenza da Lione e arrivo a Grand Colombier dopo ben 174.5 km, una delle frazioni più emozionanti dell’edizione numero 107 della corsa transalpina. Percorso molto impegnativo con due GPM di prima categoria che potrebbero rivoluzionare le classifiche.

(ITALPRESS).