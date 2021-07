Ha preso il via in Emilia Romagna il tour in motoape dei ragazzi di Radioimmaginaria, network di adolescenti dagli 11 ai 17 anni. “OltrApe” toccherà 30 tappe a bordo di un Ape Piaggio, convertita a biometano. I ragazzi di Radioimmaginaria chiederanno ai coetanei come stanno e come si sentono in questo periodo di grande incertezza.

abr/gtr