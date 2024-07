Tour de France, oggi tappa 19: orario, percorso, diretta tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il Tour de France 2024 propone oggi la tappa numero 19, la Embrun - Isola 2000 di 144,6 km. Il percorso di oggi 19 luglio prevede 3 Gran Premi della Montagna - 2 Hors Categorie e 1 di prima categoria - con le salite destinate a dare una nuova scossa alla classifica generale guidata dalla maglia gialla Tadej Pogacar.

La tappa si infiamma dopo una ventina di chilometri, quando comincia l'attacco al Col de Vars (GPM Hors Categorie da 18,8 km con pendenza media del 5,7%). Dopo circa 20 km di discesa, si torna a salire verso la Cime de la Bonette (Hors Categorie da 22,9 km con il 6,9%). Dopo circa 40 km in discesa l'ultimo sforzo con la salita di Isola 2000, fino al traguardo che coincide con un GPM di prima categoria a cui si arriva dopo 16,1 km con il 7,1% di pendenza media. La partenza è in programma alle 12.30, l'arrivo è previsto attorno alle 16.30.

La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raidue dalle 14, con diretta streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta dall'inizio della frazione su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e diretta streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.