Tour de France, oggi settima tappa: cronometro, orario e diretta tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Il Tour de France 2024 propone la prima cronometro oggi, 5 luglio, per la settima tappa della corsa. La prima prova contro il tempo si snoda lungo i 25,7 km che portano da Nuits-Saint-Georges e Gevrey-Chambertin. Una prova per specialisti puri: tracciato quasi integralmente pianeggiante, con un breve tratto di salita a metà gara (il Cote de Curtil-Vergy 1,6 km al 6,1%). Tadej Pogacar difende la maglia gialla dall’assalto degli altri big, a cominciare da Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard che sono staccati di 45″ e 50” dal leader.

Il primo concorrente parte alle 13.05, l’ultimo prende il via alle 17.29. Rai2 trasmetterà la cronometro in chiaro dalle 14, con diretta streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta dalle 12.30 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e in streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.