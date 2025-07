Tour, a Groves la penultima tappa. Quarto trionfo per Pogacar, Milan conquista maglia verde - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La penultima tappa del Tour de France, la Nantua-Pontarlier di oltre 182 km e 4 Gpm, se l’aggiudica oggi sabato 26 luglio lo sprinter australiano della Alpecin Deceuninck Kaden Groves, già vincitore di tappe al Giro e alla Vuelta, solitamente grazie a volate di gruppo. Alle sue spalle l’olandese Frank van den Broek (Picnic PostNL), terzo Pacal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step) e al quarto posto dopo aver vinto la minivolata di gruppo Simone Velasco (Xds Astana). Tutto immutato in classifica generale in attesa dell’atto conclusivo domani a Parigi, con il ritorno del traguardo sugli Champs Elysées e la novità dei tre passaggi sulle salite e il pavé di Montmartre, percorso di poco più di 132 km. In maglia gialla c’è Tadej Pogacar, che porta a casa il suo quarto Tour de France in attesa della passerella finale di domani. Per Jonathan Milan arriva oggi l’ufficialità della conquista della maglia verde.