Touchpoint Awards Strategy, il grand award va a Havas Media - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – E’ la campagna “Il Gin A Modo Nostro” firmata dall’agenzia Havas Media per Malfy – Pernod Ricard, ad aggiudicarsi il Touchpoint Awards Strategy 2022, il premio di Oltre La Media Group dedicato al brand positioning e alla costruzione delle più efficaci strategie di comunicazione. La campagna ha prevalso fra i 14 progetti che si sono aggiudicati uno dei 16 premi assegnati dalla Giuria “Creativity & Business” presieduta da Alberto Dal Sasso, Southern Europe Cluster Leader Nielsen Adintel e Past President IAA – International Advertising Association. A decretare il vincitore assoluto, meritevole di ricevere il Grand Award, il trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo, il voto del pubblico presente in platea e di quello collegato in streaming durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta a Milano, presso il Teatro di Fabbrica di Lampadine. La serata, presentata dalla giornalista di TGCOM24, Paola Cambiaghi, ha permesso di puntare i riflettori sui migliori progetti strategici realizzati dalla industry della comunicazione italiana nell’ultimo anno. L’edizione 2022 dei Touchpoint Awards Strategy – trasmessa in diretta su OltreLaMedia.tv – è stata realizzata con la collaborazione di IAA Italy, New York Festivals, Fabbrica di Lampadine, Paprika (Supporting Partner) e Ital Communications, fondata da Attilio Lombardi, che ha curato le attività di press office e media relations.In apertura di serata, per tirare idealmente le fila di quanto successo nel 2021, è stato consegnato il Matchpoint Award, riconoscimento che ha visto competere di diritto i tre progetti che lo scorso anno hanno ottenuto il Grand Award ai Touchpoint Awards Identity/Engagement/Strategy. Ad aggiudicarsi il premio è stata la campagna Heineken “Shutter Ads” firmata da Publicis Italy. Grazie alla collaborazione con le Università IULM, La Sapienza e la LUMSA, è stata creata una Giuria “super partes” – giovane e indipendente, formata da studenti di Marketing e Comunicazione – che ha adottato un metodo di assegnazione messo a punto sotto la guida e la supervisione di IAA Italy Chapter per valutare quale delle case history in competizione abbia messo a segno il punto decisivo in grado di rispondere al meglio al concetto di “Creativity & Business”.I Touchpoint Awards hanno sin dalla loro origine una vocazione internazionale grazie alla partnership consolidata con il New York Festivals, uno dei più prestigiosi riconoscimenti del comparto a livello globale. Grande novità, da quest’anno è stato aggiunto un elemento che rende la partnership ancora più incisiva e il premio ancora più significativo per il progetto vincente: insieme al presidente dell’organizzazione americana è stato deciso, infatti, di premiare la campagna che si è aggiudicata il “Touchpoint New York Festivals Award”, consegnando il loro trofeo originale per dare evidenza all’anima internazionale dei Touchpoint Awards. E non è finita qui, la giuria americana ha assegnato anche un Bronze e un Silver che hanno ricevuto il diploma ufficiale del Festival.Il “Touchpoint New York Festivals Award” GOLD è andato ad Armando Testa per il progetto “The Persuaders”, realizzato per il brand Riva (Ferretti Group). Il premio Silver se lo è aggiudicato il progetto “Everything Starts From Zhero” di Zhero ice – Ice Cube, firmato da Gitto Battaglia 22. Il Bronze se lo è aggiudicato la campagna “Fianco a fianco” di Poste Italiane firmata Saatchi & Saatchi.L’obiettivo dell’ecosistema editoriale di Touchpoint è quello di costruire un ambiente dove la creatività e l’impresa si incontrano per confrontarsi e crescere insieme. Un posizionamento che ha ispirato anche l’assegnazione dei premi speciali consegnati durante la cerimonia.

Premio Touchpoint “Grandi Marchi Italiani” a Gruppo Fini

Il riconoscimento è stato assegnato a Gruppo Fini per i suoi 110 anni di storia. Per l’azienda a ricevere il premio è stato Luigi Famulari, Chief Marketing Officer, un omaggio al successo del brand, leader nel settore della pasta fresca, con una produzione di oltre 4 milioni di chilogrammi annui. Parliamo di una realtà nata come una salumeria-gastronomia nel cuore di Modena capace, in un secolo di storia, di trasformarsi in un’impresa internazionale che impiega oltre 100 dipendenti ed esporta in 30 Paesi del mondo. A partire dallo scorso maggio, Fini ha attuato un importante rinnovamento della gamma di pasta fresca ripiena e ha voluto celebrare questo lungo cammino dell’azienda all’insegna della tradizione, della qualità e della valorizzazione del territorio, con una forte attenzione alla sostenibilità.